«Глупая затея». Лукашенко высказался о планах Польши построить стену на границе с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT высказался о планах Польши построить стену на границе с Беларусью, назвав это глупой затеей, сообщает БЕЛТА.

"Видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги. Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 миллионов долларов, как они планируют, она будет стоить около $1 млрд", - сказал глава государства.

Он отметил, что на отдельных участках белорусско-польской границы уже построили такую стену, но это не способствует сдерживанию беженцев: "Как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена. Всего около 25 тыс. человек. Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену?"

Александр Лукашенко напомнил о попытке построить в США стену на границе с Мексикой. "Один Президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше, - считает белорусский лидер. - Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет. Но в Польше очень нестабильная обстановка. И не факт, что это правительство удержится. И я уверен, что придут более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов".

Глава государства привел в пример и историю разрушения Берлинской стены. "Это была победа европейской демократии. Все кричали: нет разделительным полосам и стенам на границах! Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея", - резюмировал Президент.