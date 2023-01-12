Главы МИД Беларуси и Венгрии подтвердили нацеленность на взаимовыгодное развитие отношений
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Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 11 января провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, ход реализации достигнутых ранее договоренностей, перспективы дальнейшего взаимодействия.
Состоялся обмен мнениями в отношении ситуации в регионе.
Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее взаимовыгодное развитие межгосударственных отношений и условились о продолжении диалога.
По материалам belta.by.
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