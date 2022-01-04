Главврач больницы: 30-35 пострадавших туристов в ДТП в Лиозненском районе можем выписать сегодня

30-35 пострадавших туристов в ДТП в Лиозненском районе можем выписать уже сегодня, два пациента имеют тяжелые травмы, сообщил журналистам главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В больнице находятся 42 человека, два из них с тяжелыми травмами позвоночника. "По этим пациентам планируется консультация с коллегами из российского Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко по видеосвязи. Сейчас это все организовываем. Остальные пациенты, 40 человек, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, часть из них (30-35 человек) готовятся к выписке. Экстренная помощь им оказана, затем лечение амбулаторно они продолжат дома в России", - отметил главврач. Пострадавший 8-летний ребенок чувствует себя хорошо. Витебские медики будут обсуждать с коллегами из России вопрос транспортировки двоих тяжелых пациентов в учреждения соседней страны.

В Витебской областной больнице для помощи туристам перепрофилированы хирургическое отделение и часть травматологического.