Главврач Бобруйской центральной больницы рассказала, кому будут переданы автомобили для медпомощи

3 февраля в Могилеве состоялось торжественное мероприятие. Главврачам больниц Могилевской области были переданы ключи от 44 автомобилей медицинского назначения. На приобретение такого масштабного автопарка из бюджета области было выделено около Br4 млн.

Представителем от города Бобруйска выступила Оксана Крупенич, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная больница». Она получила ключи от новых автомобилей лично из рук председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко.

Новые автомобили будут использоваться для оказания еще более быстрой и доступной медицинской помощи населению.

Анатолий Михайлович отметил, что развитие системы здравоохранения региона является одним из приоритетных направлений.

Корреспондент Bobrlife пообщался с Оксаной Николаевной:

– Скажите, пожалуйста, какие именно автомобили переданы в автопарк здравоохранения Бобруйска?

– Сегодня мы получили 7 легковых автомобилей марки Geely. Как и прочие, они также будут использоваться для медицинского назначения.

– В какие учреждения здравоохранения города их распределят?

– Прежде всего, это поликлиники №№1, 2, 3, 6, 7. Одна машина будет передана в Бобруйскую городскую детскую больницу, в том числе для нужд детских поликлиник. Еще одно транспортное средство будет у Бобруйской центральной больницы.

Оксана Крупенич отметила, что с целью повышения оказания качественной и доступной медицинской помощи автопарк здравоохранения Бобруйска регулярно обновляется.

Ранее мы сообщали, что Банк развития Республики Беларусь подарил Бобруйску 2 автомобиля «Купава». Их получила Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи.

Виктор ЧАБАН, фото с мероприятия Олега ФОЙНИЦКОГО.

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