Главный врач Бобруйской центральной больницы прокомментировала эпидситуацию в городе

Главный врач Бобруйской центральной больницы Оксана Крупенич отмечает, что ситуация с коронавирусом в Бобруйске стабильная и контролируемая:

– Стационарную помощь пациентам с инфекцией COVID-19 оказывают, как и в 2020-м, 2021-м году, в БЦБ. Здесь лечатся пациенты как из Бобруйска и Бобруйского района, так и трех прилегающих к нашему городу районов. На сегодня помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывается на 314 койках. Мы готовились к подъему заболеваемости ОРИ и COVID-19 заблаговременно. Была проведена реконструкция лечебного газоснабжения, имеется достаточный запас медикаментов, средств индивидуальной защиты, антисептиков. Также дополнительно приобретено медицинское оборудование для оказания помощи данной категории пациентов. В то же время у нас продолжается оказание плановой и экстренной медицинской помощи пациентам: нейрохирургического, травматологического, терапевтического и хирургического профилей. Кроме этого, плановая и экстренная помощь оказываются в онкологическом диспансере, Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи им. В.О. Морзона, детской больнице. На сегодняшний день в отделении реанимации БЦБ находятся только те пациенты, которые не прошли вакцинацию. Поэтому заостряю внимание жителей города на проведении вакцинации. Мы не прекращаем эту работу ни среди взрослого, ни среди детского населения, – отметила Оксана Николаевна.