Главный тренер «Динамо-Шинника»: будем показывать свой хоккей

В канун открытия хоккейного сезона главком бобруйской команды Андрей Михалев ответил на вопросы журналистов.

– Андрей Александрович, насколько команда готова ворваться в сезон МХЛ?

– Готовы на девяносто процентов. Просмотрели всех кандидатов, кого хотели. Многие ребята уехали, но та­кова судьба.

– На предсезонке не сыграли ни одного товарищеского матча именно с командой МХЛ, были спарринги с командами из Высшей лиги и российской ВХЛ. Это большая проблема, что не почувствовали уровень соперника?

– Да, так уж получилось. Но сыграли с двумя сильными соперниками, например, со «СКА-Невой» из ВХЛ. Мы посмотрели, на что способны. Тяжеловато было, но ребята справились. Молодежная хоккейная лига – это совсем другой уровень. И будет совсем другая игра. Поэтому по ходу сезона придется знакомиться со всеми командами.

– Какие поставлены цели и задачи на сезон?

– Во-первых, мы должны выкладываться в каждой игре. Понятно, что мы новички в МХЛ, нам будет немножко тяжело. Задача? Чтобы как можно больше ребят из нашей команды заметила главная команда – «Динамо-­Минск». Если их будут привлекать в первую команду, для нас это будет важный плюс, но, конечно, каждый спортсмен и тренер желает выигрывать, и никто не хочет проигрывать. Амбиции есть, задача – попасть в тройку своего дивизиона и выйти в плей-офф.

– Расскажите об атмосфере в раздевалке. Есть ли уже сыгранность?

– У нас рабочая обстановка. Прошло уже два месяца, были двухразовые тренировки, тяжеловато, но парни молодцы, стараются и выдерживают.

– Как команда обосновалась в Бобруйске и в каком режиме трудится?

– Мы начали работу в Пинске, там пробыли две недели, потом переехали в Бобруйск. Сначала были двухразовые тренировки, в последние две недели мы перешли на одноразовые: лед и тренажерный зал. Проведена хорошая работа. Во время Кубка Цыплакова мы старались ребят «не отпускать», потому что сезон длинный. Важно физически подготовить ребят. Будет много переездов, и нехватка льда будет присутствовать. Они должны быть физически готовы.

– Если у белорусских игроков что-нибудь не заладится в российских командах МХЛ, вы с радостью их примете в «Динамо-Шинник»?

– Главное, чтобы у них было желание играть за нашу команду, а не так, что там не попал – поеду сюда. Главное, чтобы ребята хотели развиваться.

– Есть ли уже решение о том, кто будет капитаном команды? Мы видели, что часто менялись ассистенты.

– Скорее всего, это будет Тимофей Ковгореня. Парень активный, общительный, за ним тянутся ребята. Но это не значит, что он надел нашивку до конца сезона. Будем всем давать такой шанс проявить себя. То же самое касается и ассистентов, но кто начнет сезон, пока не скажу.

– Наверное, результата на этот сезон нам не стоит ждать. Ребята будут расти, набираться опыта. Какой хоккей будет показывать команда?

– Быстрый, энергичный. Не будем подстраиваться под соперников, будем показывать свой хоккей. Такой как минское «Динамо», а вы знаете, как они играют. Какие-­то системные наработки взяли у первой команды, по­этому будем играть как «Динамо-Минск», агрессивно.