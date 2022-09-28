Главный тренер ФК «Белшина» Альберт Рыбак: «Настраиваемся только на победу!»

– Альберт Владимирович, две трети чемпионата уже позади, можно подвести какие-то промежуточные итоги…

– Лучше, конечно, итоги подводить в конце сезона. Сейчас же мы, тренерский состав, продолжаем работу по мобилизации ребят на решение поставленных перед нами задач. Оставшиеся матчи необходимо сыграть с максимальной самоотдачей и добиться положительного результата.



– Основная цель – закрепиться в Высшей лиге, верно?

– Есть и такая задача, есть и другие, промежуточные, которые мы сами ставим перед собой. И сегодня, при всех существующих сложностях в составе команды, игроки все равно мотивированы и хотят добиваться побед.

– А задачу войти, скажем, в «десятку» вы перед собой ставили?

– Я перед собой ставил основную задачу – создать боеспособную команду. И в целом сегодня у нас очень хороший коллектив. Мы целенаправленно искали и продолжаем искать игроков, способных усилить игру. Что-то получилось, что-то не совсем. К примеру, рассчитывали на нападающего из России Илью Белоуса – травма… Вторая задача – развитие футболистов. И не только молодых. Поднятие уровня их мастерства, реализация потенциала. Полузащитники Муса Иса, Ислам Чесноков, Илья Васильев уже довольно хорошо себя зарекомендовали, налицо их прогресс. Следующая цель – максимально выше находиться в турнирной таблице. Создав хорошую команду, можно будет ставить перед собой и более амбициозные задачи.



– Альберт Владимирович, на боеспособность команды порой влияют и форс-мажорные обстоятельства, такие как травмы, болезни игроков…

– Да, тяжело приходится, когда теряешь футболистов основного состава, на которых рассчитываешь. Создашь обойму, а из нее выпадает пять-шесть человек. Приходится искать замену, перестраивать состав. Когда получится, а когда и не особо… Тем не менее, при всех сложностях мы стараемся и радуемся победам.



– Сегодня вижу на тренировке выбывшего из-за травмы еще в начале сезона голкипера Алексея Харитоновича…

– И это радует. Мы очень рассчитывали на Алексея в начале сезона. Он – лидер, капитан команды. Но так случилось, что был серьезно травмирован на тренировке. Пришлось искать замену. Пробовали сначала Максима Высоцкого, потом остановились на Артеме Денисенко из брестского «Динамо». Не сложилось и с экс-полузащитником «Городеи» Юрием Воловиком, который должен был усилить игру команды в центре поля. В довольно хорошей форме находился Ваня Бакланов, мог играть как в центре, так и заменить некоторые позиции на фланге. Тоже ощутимая для нас потеря. Уход из «Белшины» Артема Гуренко и травма Ильи Васильева, выбившая его из строя до окончания турнира, – ощутимые прорехи в линии атаки, в скорости, в агрессии. А добавьте еще перебор желтых карточек, обычные болезни, от которых никто не застрахован… Но мы не опускаем руки и продолжаем работать.

– Ближайший матч 1 октября, принимаем «Динамо-Брест»…

– Прекрасно понимаем стратегическую важность этой встречи и планомерно к ней готовимся. Вернулись после дисквалификации Кирилл Родионов и Ислам Чесноков, так что будут изменения в составе. Настроение боевое, настраиваемся только на победу!

Александр Анташкевич