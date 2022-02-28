Главный санврач Могилевской области: в регионе заболеваемость ОРИ снизилась на 39%

В Могилевской области заболеваемость респираторными инфекциями снизилась на 39%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай.

"В Могилевской области по итогам прошедшей недели заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе COVID-19, снизилась на 39% по сравнению с предыдущей неделей. При этом детская заболеваемость снизилась на 25%, а у взрослых - на 45%", - отметила Светлана Нечай.

Активно в регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса. На сегодняшний день полный курс прививок получили 58,33% взрослого населения области. Продолжается и вакцинация детей в возрасте 12-17 лет. Среди них прививки сделали более 10,2 тыс. человек.

"Первую дозу вакцины от COVID-19 в Могилевской области получили более 63% жителей. Продолжается ревакцинация - ее сделали уже более 61 тыс. человек, - отметила Светлана Нечай. - Для ревакцинации каждому человеку врач составляет индивидуальный план, в котором учитывается, когда была сделана основная прививка, болел или нет пациент коронавирусом. Ревакцинация помогает в создании коллективного иммунитета".