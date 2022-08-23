Главный метеоролог Венгрии лишился работы из-за прогноза погоды

Правительство Венгрии отменило масштабный фейерверк в честь национального праздника из-за предсказанных синоптиками грозы и сильнейшего ливня. Но прогноз не оправдался. В итоге гром и молнии метало правительство, и глава метеослужбы с его заместителем были уволены.

Празднование дня Святого Иштвана должно было пройти в Будапеште в минувшую субботу, 20 августа. Великого князя Иштвана, который централизовал власть и превратил Венгрию в христианское государство, называют основателем Венгрии. В 1083 году король Иштван был канонизирован папой Григорием VII.

Национальный праздник планировалось отметить "самым большим салютом в Европе", как обещали организаторы, закупившие для этого 40 тыс. фейерверков. Их установили их в 240 точках на пятикилометровом участке реки Дунай в столице Венгрии. Ожидалось, что за зрелищем будут наблюдать около 2 млн человек.

За семь часов до грандиозного мероприятия правительство решило отложить его, сославшись на предупреждение об экстремальных погодных условиях: метеорологи пообещали страшный ливень.

Погода в столице в этот день оставалась спокойной, поэтому служба принесла свои извинения и написала, что произошел «наименее вероятный» исход, а также добавила, что «неопределенность является частью прогнозирования погоды».

iz.ru