Главный государственный санитарный врач Могилевской области – о необходимости вакцинации и о том, как регион противостоит ковидной волне

«Сегодня мы работаем в усиленном режиме»

Скоро два года, как пандемия стала частью новой реальности. Вирус стремится удержать позиции, и одна из главных мер защиты от него — вакцинация.

В Могилевской области процесс стартовал еще в начале года, и сегодня привиться от коронавируса можно не только в поликлинике, ФАПе или амбулатории, но и в торговых центрах, на вокзале. Передвижные лаборатории выезжают на предприятия, в организации, отдаленные деревни — вакцинировать медики готовы даже по индивидуальной заявке.

Сколько жителей региона уже вакцинировались? Чем рискуют противники прививки? Как соблюдается режим защитных мер в целом? Ответить на эти и другие вопросы корреспондент «Р» попросил главного санитарного врача Могилевской области Светлану Нечай.

Проверка на прочность

— Светлана Владимировна, за довольно-таки небольшой срок мы пережили три ковидные волны, теперь пришла четвертая. Как медики справляются с потоком больных?

У нас в области сформирован план оказания медпомощи — с учетом возможностей каждой из организаций здравоохранения и перепрофилирования как больниц, так и отделений. И этот план вводится с учетом эпидемиологической ситуации на каждой конкретной административной территории. К слову, изначально концентрировали пациентов в отдельно взятых больницах — по межрайонному принципу. Но в настоящее время в процесс вовлечены практически все районные больницы, и это позволяет оказывать помощь большому числу нуждающихся в ней по месту их жительства, что очень важно.

В Могилеве для лечения больных ковидом задействованы пять стационаров — больницы инфекционная, городской скорой помощи и № 1, областная клиническая, а также областной противотуберкулезный диспансер. Сегодня мы работаем в усиленном режиме, так как количество заболевших возрастает. Кроме того, в областном центре созданы рабочие группы из числа наиболее подготовленных инфекционистов, эпидемиологов, анестезиологов, реаниматологов, профильных врачей. Они выезжают в районы и на месте не только консультируют коллег, но и оценивают то, как там организована и действует система помощи больным, работу в красных зонах и так далее.

— Пандемия испытывает не только на профессионализм, но и на человечность…

— Безусловно, лучшие качества проявляются в такие вот трудные минуты. Одно дело, когда идет штатная работа с привычным режимом от и до и еще с обеденным перерывом. И совсем другое, когда количество заболевших возрастает многократно и надо отработать далеко не один эпидемиологический очаг за день, а до 60—80. При этом специалисту приходится уточнять круг контактов, определять комплекс противоэпидемиологических мероприятий применительно к месту жительства, работы или учебы заболевшего и членов его семьи, друзей, коллег.

Сотрудники нашего центра, как и все могилевские медики, еще в первую волну приняли на себя основной удар пандемии, дневали и ночевали на работе. Но никто не жаловался, не просил для себя особых условий: приняли ситуацию как данность, нашли в себе резервы. Очень помогало и помогает чувство локтя — понимание того, что кто-то всегда придет на помощь, поддержит. Сегодня можно сказать, что экстремальная ситуация сплотила всех нас.

Молодые и надежные

— «Лицо» медицины заметно помолодело. Рядом с опытными врачами встали вчерашние и даже сегодняшние студенты. Новое поколение не подвело?

— Нет, не подвело. Второй год молодые специалисты попадают в профессию в условиях напряженной эпидобстановки. Понятно, что им пришлось вливаться в процесс, что называется, с ходу. И оказалось очень важным, что большинство из них в студенческие годы уже были задействованы в деле борьбы с коронавирусом. Могу сказать, что они считают нормальным режим работы, когда не приходится считаться с личным временем. Даже летом, когда казалось, что стало полегче — но это только так казалось! — ситуация все равно требовала ответственного отношения.

Техническая грамотность молодых специалистов позволяет нам скорректировать подходы в организации так называемой бумажной и аналитической работы — быстро построить графики, систематизировать данные и так далее. А мы, в свою очередь, делимся опытом практической работы — такое обоюдное сотрудничество в итоге обогащает всех. Есть пополнение и из колледжей — специалистов среднего звена, которые приходят в наши лаборатории. А там, как и в оперативном звене, нагрузки колоссальные: с начала смены и до последнего завершенного анализа. За них тоже краснеть не приходится.

Тактика и стратегия вакцинации

— Сегодня вакцинироваться можно по месту работы, в торговых центрах, на вокзале. А в аптеке — получить нужную консультацию…

— К информационной повестке подключилась не только фармация. Такую работу проводят Красный Крест, волонтеры. Активно привлекаем и соцзащиту — их структурные подразделения, которые в прямом контакте с людьми почтенного возраста. Они непосредственно с каждым из своих подопечных проговаривают либо организовывают вакцинацию с учетом наиболее приемлемого варианта. В качестве локаций для прививок использовались также возможности центров социального досуга, но сегодня советуем им работать с каждым индивидуально.

Ситуация требует, чтобы «излишние» (к сожалению, называть их приходится так) социальные контакты были минимизированы во избежание нежелательных последствий. Дирекция многих предприятий и организаций также проявляет заботу о своих сотрудниках. Например, «Бабушкина крынка» кампанию по вакцинации начала с апреля. На предприятии была установлена жесткая система противоэпидемиологического обес­печения: масочный режим, дезинфекция, температурные фильтры на входе и надлежащие изменения в технологии производства и режиме работы. Сегодня здесь вакцинированы почти 67 процентов сотрудников (при минимально необходимых 60 процентах). Помимо того, для дополнительного стимулирования «Бабушкина крынка» планирует страховать от ковида и несчастных случаев тех работников, которые прошли курс вакцинации.

А «Серволюкс Агро», например, премирует тех, кто сделал прививки, разыгрывает призы — это тоже мотивирующие моменты. Всего вакцинированы немногим более 25 процентов жителей области, и этот показатель растет. Только за минувший день вакцинировались свыше шести с половиной тысяч жителей области, из них 5700 — первым компонентом.

— Рассматривается ли вариант третьего укола?

— Рассматривается. Министерство здравоохранения анализирует результаты скрининга напряженности иммунитета в рамках совместного проекта с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. По результатам этой и иной работы в ближайшее время будет определена тактика по ревакцинации. Если она нужна, будет разработан порядок ее проведения. В Могилевской области в рамках этого проекта приняли участие 1716 человек. Методом определенной конкретной выборки программа сама вычисляет людей для участия в оценке популяционного иммунитета — туда попадают люди вакцинированные и невакцинированные, с разными сроками прививок и из разных возрастных групп. Это дает возможность оценить состояние постинфекционного иммунитета, то есть понять, сколько людей переболело и каков уровень послепрививочного коллективного иммунитета.

Но в любом случае очевидно, что вакцинация — наиболее быстрый и эффективный способ взять вирус под контроль. Чем больше людей будет иметь к нему иммунитет, тем быстрее он перестанет циркулировать и мы сможем вернуться к нормальной жизни.

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