Главные правила защиты персональных данных

Фишинг – вид мошенничества, когда злоумышленники получают доступ к конфиденциальным данным интернет-пользователей, в том числе к их персональным данным, логинам и паролям.

Чаще всего потерпевшие переходят по ссылке ”сайта-клона“ и вводят данные своих банковских платежных карт. Как итог – персональные банковские данные доверчивых граждан утекают, а сбережения на карте исчезают.

Будьте внимательны!

Не сообщайте никому:

логины

пароли

паспортные данные

реквизиты банковской карты

пин и cvv-коды, сеансовые ключи.

Берегите себя и свои персональные данные!