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Профилактика

Главные правила защиты персональных данных

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Главные правила защиты персональных данных

Фишинг – вид мошенничества, когда злоумышленники получают доступ к конфиденциальным данным интернет-пользователей, в том числе к их персональным данным, логинам и паролям.

Чаще всего потерпевшие переходят по ссылке ”сайта-клона“ и вводят данные своих банковских платежных карт. Как итог – персональные банковские данные доверчивых граждан утекают, а сбережения на карте исчезают.

Будьте внимательны!

Не сообщайте никому:

  • логины
  • пароли
  • паспортные данные
  • реквизиты  банковской карты
  • пин и cvv-коды, сеансовые ключи.

Берегите себя и свои персональные данные!

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