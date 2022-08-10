Главные правила защиты персональных данных
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Фишинг – вид мошенничества, когда злоумышленники получают доступ к конфиденциальным данным интернет-пользователей, в том числе к их персональным данным, логинам и паролям.
Чаще всего потерпевшие переходят по ссылке ”сайта-клона“ и вводят данные своих банковских платежных карт. Как итог – персональные банковские данные доверчивых граждан утекают, а сбережения на карте исчезают.
Будьте внимательны!
Не сообщайте никому:
- логины
- пароли
- паспортные данные
- реквизиты банковской карты
- пин и cvv-коды, сеансовые ключи.
Берегите себя и свои персональные данные!
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