Главные новости Беларуси за 26-27 ноября

Главные новости за 26-27 ноября
Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея. Церемония прощания состоится во вторник, 29 ноября, в столичном Доме офицеров.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась считает, что ОДКБ не в полной мере готово реагировать на гибридные атаки. Станислав Зась не верит в возможность применения ядерного оружия.
Сегодня главная задача заключается в том, чтобы обеспечить доходность предприятий и дать качественный продукт. Таким мнением с журналистами поделился заместитель премьер-министра Леонид Заяц.
Эксперты согласовали план реализации стратегии о здоровье населения СНГ на 2023-2024 годы.
О том, кто выбирает сейчас белорусские санатории в качестве места для отдыха, в проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА рассказали директор санатория "Приозерный" Сергей Нехвядович и заместитель главного врача санатория "Радон" Николай Минько. Почти 2 тыс. граждан Литвы, Латвии и Польши посетили белорусские санатории за полугодие.