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Общество

Главные новости Беларуси за 26-27 ноября

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Главные новости Беларуси за 26-27 ноября

Главные новости за 26-27 ноября

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея. Церемония прощания состоится во вторник, 29 ноября, в столичном Доме офицеров.

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива БЕЛТА.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась считает, что ОДКБ не в полной мере готово реагировать на гибридные атаки. Станислав Зась не верит в возможность применения ядерного оружия.

Сегодня главная задача заключается в том, чтобы обеспечить доходность предприятий и дать качественный продукт. Таким мнением с журналистами поделился заместитель премьер-министра Леонид Заяц.

Эксперты согласовали план реализации стратегии о здоровье населения СНГ на 2023-2024 годы.

О том, кто выбирает сейчас белорусские санатории в качестве места для отдыха, в проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА рассказали директор санатория "Приозерный" Сергей Нехвядович и заместитель главного врача санатория "Радон" Николай Минько. Почти 2 тыс. граждан Литвы, Латвии и Польши посетили белорусские санатории за полугодие.

КОММЕНТАРИЙ: Ядерная медицина: какое оборудование для лечения рака планируют поставлять из РФ в Беларусь

"Вовлечение, увлечение, продвижение". Директор технопарка рассказал о работе с научной молодежью.

Когда "Симуран" объединяет: репортаж со свадьбы поисковиков, которые нашли друг друга в отряде.

Сам себе инженер-конструктор: житель Друи собирает сложные машины без чертежей.

Белорусские боксеры завоевали 20 наград на международном турнире памяти Ливенцева.

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