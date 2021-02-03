Главные государственные санврачи Беларуси и России проведут переговоры

В Минск прибыла делегация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России (Роспотребнадзор) во главе с руководителем службы главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Заместитель министра, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко познакомил российских коллег с работой РНПЦ эпидемиологии и микробиологии в условиях пандемии COVID-19. Также ожидается, что в рамках визита пройдёт ряд переговоров и официальных встреч.