Главную елку города начали устанавливать на площади Ленина

Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: Александр Анташкевич
На главной городской площади началась установка елки. Ее монтажом занимается аккредитованная организация ОАО «Могилевтехмонтаж».
Мы связались с Виктором Леоновичем, директором КУП «ДЭП г. Бобруйска», чтобы узнать подробности.
– Уже к пятнице в планах полная установка каркаса, – отметил руководитель. – Высота елки останется прежней – около 30 метров. Мы предоставим около 50 елочек, которые заготовит ГЛХУ «Бобруйский лесхоз». Завершить полную установку новогодней красавицы планируется до 5 декабря.
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