Главную елку города начали устанавливать на площади Ленина

На главной городской площади началась установка елки. Ее монтажом занимается аккредитованная организация ОАО «Могилевтехмонтаж».

Мы связались с Виктором Леоновичем, директором КУП «ДЭП г. Бобруйска», чтобы узнать подробности.

– Уже к пятнице в планах полная установка каркаса, – отметил руководитель. – Высота елки останется прежней – около 30 метров. Мы предоставим около 50 елочек, которые заготовит ГЛХУ «Бобруйский лесхоз». Завершить полную установку новогодней красавицы планируется до 5 декабря.