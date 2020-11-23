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Главную елку города начали устанавливать на площади Ленина

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Главную елку города начали устанавливать на площади Ленина

На главной городской площади началась установка елки. Ее монтажом занимается аккредитованная организация ОАО «Могилевтехмонтаж».

Мы связались с Виктором Леоновичем, директором КУП «ДЭП г. Бобруйска», чтобы узнать подробности.

– Уже к пятнице в планах полная установка каркаса, – отметил руководитель. – Высота елки останется прежней – около 30 метров. Мы предоставим около 50 елочек, которые заготовит ГЛХУ «Бобруйский лесхоз». Завершить полную установку новогодней красавицы планируется до 5 декабря.

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