Главной библиотеке страны исполнилось 100 лет, а ее зачинателю И.Б. Симановскому было бы 130

Из формуляра жизни

Иосиф Симановский появился на свет весной 1892 года, когда отец его, перебравшись из Дуриничей, занимался в нашем городе кустарным производством смолы. В 1910-м Иосиф поступает на литературный факультет Сорбонского университета в Париже, а через год переводится на литературное отделение философского факультета Бернского университета, по окончании которого в 1914 году приезжает на родину в Бобруйск. Владея русским, белорусским, французским, немецким языками и читая по-английски, на протяжении трех лет он занимается самостоятельной литературной работой, в частности, переводами Э. Верхарна на русский язык, увлекшись поэзией бельгийского символиста еще в студенческие годы. После февральской революции 1917-го Иосиф Бенцианович переезжает в Москву, где работает в редакции энциклопедии Гранат и практикует в городской библиотеке. В июле того же года по семейным обстоятельствам он возвращается в наш город на Березине.

Трудовая деятельность И.Б. Симановского на протяжении последующих четырех лет жизни в Бобруйске связана со сферой культуры. С июля по декабрь 1917 года он занимает должность заместителя председателя уездного культ­просветотдела и члена редколлегии газеты «Известия Бобруйского ревкома», с сентября 1917-го по июнь 1918-го работает секретарем бобруйской биржи труда. А затем начинается библиотечная деятельность нашего земляка: до июля 1921 года он возглавляет городскую библиотеку имени А.С. Пушкина, одновременно заведуя библиотекой секции политпросветотдела Наробраза, возглавляя отделение Госиздата БССР и исполняя обязанности секретаря редакции бобруйской газеты «Коммунист». Летом того же года руководство недавно созданного Белорусского государственного университета приглашает Иосифа Бенциановича Симановского в Минск на работу в библиотеку нового учебного заведения, ставшую вскоре Белорусской государственной и университетской.

С миру по книжке

Благодаря энергичным стараниям молодого заведующего пополнение Белгосбиблиотеки шло бурными темпами. Уже в 1922 году им из Москвы была привезена библиотека покойного профессора Янчука, насчитывавшая свыше 3 тысяч 500 книг, среди которых были ценные и редкие издания по этнографии, в том числе по музыкальной, в которой специализировался ученый. сумел Иосиф Бенцианович добыть и практически все белорусские издания, увидевшие свет в Вильне до Первой мировой войны. А из Московской книжной палаты привез он 15 упаковок книг новейшей российской литературы. В Петрограде наш библиотекарь закупил целый исторический книгосбор библиофила Власьева из 300 очень редких изданий и тысячу томов научного характера из частной библиотеки Семенникова. Общее поступление книг в белорусскую столицу превысило 8 тысяч экземпляров.

Разъезжая по всему Советскому Союзу, руководитель нашего главного храма знаний приобрел также биб­лиотеки таких ученых, как Живописцев, Карский и другие, и довел за один лишь год их фонды до 100 тысяч книг. Естественно, к ним потянулись читатели: ежедневно читальный зал наполняли от 300 до 400 студентов и других представителей молодежи. Число подписчиков библиотеки увеличилось до 2 тысяч – она стала поистине явлением и гордостью национальной культуры. Неслучайно храм книги в 1922-м посетил известный белорусский прозаик Змитрок Бядуля и тепло отозвался о нем и о И.Б. Симановском в газете «Савецкая Беларусь». В частности писатель отметил: «…Все это создано благодаря советской власти, которая не жалела денег на строительство нашей культуры, и благодаря создателю библиотеки тов. Симановскому, безгранично и бескорыстно любящему это дело».

Всегда было что почитать

Что же привлекало многочисленных любителей литературы в залы и хранилища библиотеки? Конечно, ее белорусский отдел, столь любовно собранный нашим земляком и его сотрудниками. На полках среди древних кожаных фолиантов красовались «Литовский статут» издания 1619 года и «Хроника Стрыйковского» конца XVI века, книги Константина Острожского 1594 года и вольных типографий в Минске, Могилеве, Слониме, Гродно, Смоленске конца XVIII – начала XIX веков, униатские издания и произведения наших писателей Дунина-­Марцинкевича, Чечета, Борщевского и других. Не могли не привлечь внимание ценителей «Сборник статей, не дозволенных цензурой» 1862 года, «Отчет графа М.Н. Муравьева по управлении Северо-­Западным краем с 31 мая 1863 года по 17 апреля 1865 года», секретная «Докладная записка о мерах, могущих укрепить национальное самосознание белорусов и противодействовавших их полонизации» минского губернатора Гирса. Была в отделе и богатая коллекция белорусских газет и журналов начиная с 1905 года. Но самое интересное и полезное представлял собой сбор книг по белорусоведению на разных языках, среди которых и многие с автографами ученых. Уже в 1922 году в отделе новейшей литературы Белгосбиблиотеки были собраны комплекты текущих изданий Российской центральной и Украинской книжных палат, все газеты РСФСР на многих языках. В отдел заграничных книг поступили новые американские, английские, немецкие и другие издания. В частности, специальная посылка с новинками пришла из биб­лиотеки Берлинского университета, из Нью-Йорка поступил двухтомник «Трактор», пополнили фонды книги из Лондона и Женевы.

Продолжалась работа по по­иску и приобретению древних и редких книг. Образцы гражданской печати XVIII века украсили издания Ломоносова, Петровской эпохи, «Бархатная книга» Новикова с автографом, инкунабулы на латинском языке XVI столетия из Кельна, Базеля, Венеции, старосветская польская Библия, 52 экземпляра книг XVII века, целый комплект изданий эпохи французской революции. Славяно-­русская печать была представлена киевскими изданиями, славяно-­русским лексиконом, а старинные рукописи – красиво иллюстрированными, с богатыми и красочными орнаментами, как, например, «Меч духовный» XVIII столетия. Довольно полно представляли историю еврейской культуры книги, которые печатались на Беларуси в прежние века, а дополняли историю России издания, вышедшие за ее рубежами. Неслучайно за работу по организации руководства библиотекой И.Б. Симановский был награжден орденом Трудового Красного Знамени БССР.

Вопреки трудностям

В годы Великой Отечественной войны с необъяснимым рвением фашистские оккупанты занимались разграблением и уничтожением культурных ценностей, к которым, несомненно, относилась и Государственная библиотека БССР имени В.И. Ленина – одна из крупнейших в СССР. Из 2 миллионов книг, имевшихся в ней к началу войны, после набега варваров осталось лишь около 500 тысяч томов. Книги отбирались специально командированными для этого профессионалами и вывозились в Берлин, Кенигсберг, Прагу, Будапешт, а также расхищались на месте отдельными учреждениями и лицами.

Таким образом было целиком изъято из библиотеки ценнейшее собрание литературы, относящейся к Белоруссии и на белорусском языке, в количестве свыше 40 тысяч томов. В их число попали старопечатные белорусские издания с 7 книгами Ф. Скорины, 1-е издание «Литовского статута», коллекция рукописей с подлинниками Янки Купалы, Якуба Коласа и другие. Был ликвидирован весь фонд обязательного экземпляра – полный комплект книжной продукции СССР, получавшейся библиотекой с 1922 года; весь газетный фонд и все журналы начиная с 1900 года; отделы технической и медицинской литературы; все наиболее ценные издания по искусству; сочинения классиков литературы и науки; справочные издания.

Подверглись разграблению и уничтожению специальные книжные собрания: библиотека академика Е.Ф. Карского – по белорусоведению и славянской филологии; Янчука – по белорусской литературе и этнографии; академика Грота – по славяноведению. Тогда же исчезло уникальное собрание Колодаева по истории Отечественной войны 1812 года. Было целиком вывезено одно из крупнейших в СССР собрание еврейской литературы – около 50 тысяч томов. Всего таким путем оказалось расхищено около 1 миллиона 500 тысяч томов.

Варварски было истреблено практически все оборудование читальных залов и кабинетов, а построенное в 1929-1932 годах специальное здание библиотеки в значительной части перепланировано. Как отмечал в отчете сам И.Б. Симановский, «Изъятие книг по Госбиблиотеке носило характер не только систематического ограбления ее в целях пополнения германских библиотек, но производилось, очевидно, и со спекулятивными целями». И действительно, одними из первых были похищены наиболее дорогие книги по искусству, справочные издания, в том числе и немецкие. Такие же фолианты присваивались и в индивидуальном порядке германскими офицерами и должностными лицами. Разграбление Госбиблиотеки проводилось представителями местного генерального комиссариата и уполномоченными «штаба Розенберга». Непосредственными и главными исполнителями были доктор Сивица, доктор А. Рахель и его помощник доктор Мюллер, командированный из Праги доктор Кох и другие…

Основным затруднением для возобновления послевоенной работы библиотеки явилось отсутствие кадров со специальным образованием, поэтому одновременно с восстановлением библиотеки Иосиф Бенцианович начал работу по организации библиотечного факультета при Минском государственном педагогическом институте имени М. Горького, где до начала 1950-х сам исполнял обязанности заведующего кафед­рой библиотековедения. Несмот­ря на большие трудности восстановительного периода главная биб­лиотека республики смогла приступить к обслуживанию читателей. Тогда же он первым в стране предложил ступенчатый порядок пересылки требований по МБА (от сельской до республиканской) с целью их более оперативного выполнения и активизации использования библиотечных фондов. Большой вклад И.Б. Симановский внес в создание централизованной системы обязательных экземпляров, а также в развитие централизованной каталогизации белорусской литературы и совершенствование государственной ­библиографии.

Александр Казак.

Фото из открытых

источников Интернета.