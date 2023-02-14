Главное управление юстиции Могилевской области проведет прямую телефонную линию 15 февраля

Главное управление юстиции Могилевского облисполкома ко Дню памяти воинов-интернационалистов проведет 15 февраля прямую телефонную линию. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении.

Специалисты управления ответят на вопросы, входящие в сферу деятельности органов юстиции, на бесплатной основе. Обратиться за правовой консультацией воины-интернационалисты, члены семей погибших воинов-интернационалистов могут с 10.00 до 12.00 по телефонам: 8 (0222) 74-97-26 - по вопросам деятельности органов нотариата и загса; 8 (0222) 74-14-15 - по вопросам регистрации юридических лиц; 8 (0222) 75-05-55 - по вопросам деятельности государственных архивных учреждений и 8 (0222) 75-25-79 - по вопросам деятельности риелторских организаций.

Также в этот день можно будет задать интересующие вопросы, связанные с работой территориальных отделов принудительного исполнения, по всей области. Для этого необходимо обратиться в районные ведомства.