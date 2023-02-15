Главная льгота – жизнь, или Две звезды Валерия Потиенко

Немногословный ветеран войны в Афганистане подполковник в отставке Валерий Андреевич Потиенко лишь тогда оживляется, когда наш разговор заходит о приближающейся годовщине вывода советских войск из далекой страны и о делах давно минувших дней. Ведь тогда он был молодым и командовал ротой прославленного 45-го отдельного инженерно-­саперного полка.

Под эхо Великой Отечественной

– Но с первыми минами и снарядами в боевой обстановке Вы познакомились еще в Бобруйске?

– Да, было это в 1982 году возле железной дороги в Киселевичах, где обнаружили 117 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Вызвали группу разминирования, и я с водителем прибыл на место происшест­вия. Извлекли взрывоопасные предметы из раскопа, погрузили на песок в кузове «КрАЗа», вывезли на полигон в Дубовку и уничтожили.

– А как Вы оказались в городе на Березине?

– В 1981 году окончил Каменец-­Подольское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск В.К. Харченко, был направлен в Белорусский военный округ и назначен командиром взвода в дорожном мостостроительном батальоне, который тогда дислоцировался в Ленгородке.

– Но возводить мосты не пришлось?

– Нет, занимался в основном разминированием местностей, начиненных боеприпасами минувшей войны. Зато удалось построить семью…

– У нас, в Бобруйске?

– Да. Тамара работала в госпитале, а я жил рядом в общежитии. Познакомились, в 1984 году поженились.

В далекий край уехал офицер

– Какие планы строила молодая семья?

– Как и все молодые семьи: создать домашний уют, растить детей…

– Однако военная служба чаще, чем любая другая, вносит коррективы…

– Да, так получилось и у нас. В мае 1984 года я был направлен для прохождения службы в Демократическую Республику Афганистан.

– А там уже пятый год шла война…

– Прибыл в город Чарикар, что ближе к афганско-пакистанской границе, в 45-й отдельный инженерно-саперный полк. Вскоре принял на себя командование ротой. Началась боевая работа.

Из «Википедии»: Чарика́р – город в Афганистане на шоссе Кундуз-­Кабул, административный центр провинции Парван. Во время афганской войны в Чарикаре стоял 45-й отдельный инженерно-­саперный полк 40-й общевой­сковой армии ВС СССР.

– Она сильно отличалась от ­прежней?

– Отличий было немало во всем. Климат другой, боеприпасы другие, даже форма одежды другая. А ребята такие же, надежные.

– Чем приходилось заниматься?

– Обеспечением выдвижения подразделений в районы боевых действий, минированием и разминированием территорий, сопровождением автоколонн с людьми и военными грузами, прикрытием государственной границы минно-­взрывными заграждениями… Все, что изучал в теории, там было на практике.

Покой им только снился

– Первое боевое столкновение запомнилось чем-то?

– Тем, что открыл в себе реальное чувство страха за жизнь подчиненных. А еще – способность принимать решения, от которых она зависит.

– Какие главные принципы командира выработал, быть может, в Вас Афганистан?

– Не поднимешься, не пойдешь вперед – и подчиненные не пойдут. И не дай Бог положить солдат, а самому вернуться с задания.

– Как и за что Вы получили свой первый орден?

– В сентябре 1984-го я принял роту специального минирования, а в ноябре вместе со спецназом мы находились на операции по перекрытию пакистанской границы. На четвертый день попали в засаду, пришлось организовывать оборону. Более двух часов вели бой до прибытия подкрепления, все остались живы и пробились к своим. Тогда меня и представили к награде.

– Если не тайна, что такое специальное минирование?

– Оно предусматривает применение управляемых минных полей, радиолиний, минных ловушек и тому подобного.

Из послужного списка Валерия Потиенко: до службы в ограниченном контингенте в ДРА обезвредил свыше 3 тысяч взрывоопасных предметов, во время ­боевых действий в Афганистане сам и его подчиненные установили сотни фугасов, противотанковых и противопехотных мин.

– Второй орден Вы получили незадолго до окончания миссии в Афганистане?

– В сентябре 1985-го за выполнение заданий по перекрытию государственной границы ДРА.

– Валерий Андреевич, до сих пор не стихают споры о целесообраз­ности ввода советских войск в Афганистан. Каково Ваше мнение на сей счет?

– Решение было правильное. Все-таки южная граница СССР была подбрюшьем государства, которому угрожали агрессией. К тому же нельзя было уступить США в приобретении боевого опыта.

Прощай, Афган!

– Когда и как встретила Вас Родина после окончания афганской командировки?

– В 1986-м я был направлен в Группу советских войск в Германии. Поехали туда с женой Тамарой Аркадьевной, которая ждала меня два долгих года и которой я благодарен за стойко перенесенные тяготы, терпение и веру в лучшее. После вывода наших войск из ГДР я заменился на Туркестанский военный округ и вновь попал в знакомый климат. Жизнь шла своим чередом, я уже служил в казахстанской Караганде, где мы столкнулись с горестными последствиями разрушения Советского Союза. В 1991-м пришлось отправить семью в Бобруйск, где начиналась моя офицерская биография и оставалась однокомнатная квартира. А вскоре и я вернулся сюда, чтобы закончить ратную службу там, где ее начинал.

Из послужного списка Валерия Потиенко: за время службы в Афганистане награжден двумя орденами Красной Звезды, нагрудными знаками «За разминирование» и ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», многими юбилейными медалями ДРА и СССР.

– Но с погонами Вы не расстались?

– В 1992-м начал службу в ­исправительно-трудовой колонии УЖ-15/2, можно сказать, с нуля. Благо, попал под начало замечательного руководителя Владислава Васильевича Кошеленко, да и знание психологии людей пригодилось. Пришел майором, закончил подполковником. Был начальником режимного отдела исправительного учреждения.

– Много ли различий заметили в службе новой и прежней?

– Не очень. Уставы и приказы похожи. А вот когда в 2006-м уволился, то «на гражданке» мое мировоззрение стало буквально переворачиваться. Люди в погонах, говоря пафосно, отвечают за мирное небо, безопасность страны. А за что отвечают остальные? Я долго не мог привыкнуть к брюзжанию о малой зарплате, о какой-то бытовой неустроенности… Не усидел на заслуженном отдыхе, устроился на предприятие при нашем же исправительном учреждении, где работаю и сейчас. Должен сказать, что настроение сослуживцев сегодня гораздо лучше, мы едины в понимании задач и целей, которые стоят перед страной.

«Два ведра воды на голову – и порядок»

– Снятся ли Вам лица боевых ­друзей-товарищей?

– В снах вижу редко, а вспоминаю часто. Например, первого своего ротного еще в Бобруйске Анатолия Федоровича Матяша – я уходил из Афгана, а он там оставался и погиб… Да и наяву, слава Богу, есть еще однополчане, с кем общаюсь. В Могилеве, скажем, живет мой бывший комбат Владимир Александрович Ковальчук, в наших Киселевичах – Евгений Евгеньевич Каминский.

– А Вас с Тамарой Аркадьевной наследники радуют?

– Не жалуемся. Владимир получил юридическое образование, подарил нам двоих внуков. Александр тоже женат, имеет педагогическое образование, мастер спорта.

– Заметил, что Ваша характерная черта – не жаловаться…

– Жалобы без предложений конкретного улучшения дела я считаю нытьем. Критиковать со стороны всегда легко. Ты сам попробуй что-нибудь сделать! У нас же нередко картина напоминает ситуацию, когда я, скажем, находился бы на минном поле, а кто-то далекий от саперного дела вздумал бы советовать, как обезвредить взрывоопасные предметы.

– Что и кто Вам, Валерий Андре­евич, помогает жить?

– Мне лично помогают жена Тамара Аркадьевна, семья, друзья Михаил Эскандеров, Геннадий Прокопович, Александр Казакевич и многие другие, сама страна, в которой такой гостеприимный и доброжелательный народ. Я ведь родом из Украины и могу сравнивать, побывав во многих странах… Если говорить менее серьезно, то помогают и ежедневные два ведра холодной воды на себя, и русская баня каждую субботу, и занятия физ­культурой.

– Льготы для воинов-интернационалистов имеют значение?

– Для меня, скорее, моральное. Самая главная наша льгота – жизнь, которой не довелось воспользоваться погибшим нашим товарищам. В сегодняшней обост­рившейся международной обстановке я и мои коллеги готовы, если понадобится, снова встать в строй с автоматом в руках. Белорусский народ заслужил право жить на своей земле свободно и неза­висимо.

Беседовал Александр Казак,

Фото из архива В.А. Потиенко.