Глава международной Миссии наблюдателей от СНГ прибыл в Беларусь

В Беларусь прибыл глава международной Миссии наблюдателей от СНГ и сразу активно включился в работу. Сегодня состоялись встречи с заместителем председателя Палаты представителей Валерием Мицкевичем и главой ЦИК Игорем Карпенко. Об этом сообщает tvr.by.

Досрочное голосование дает возможность выразить свою позицию гражданам, которые по каким-либо причинам не могут прийти на участок в основной день голосования. При этом от человека не требуется документально подтверждать свою занятость в основной день голосования