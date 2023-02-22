Глава МЧС о спасательной операции в Турции: самое тяжелое — видеть глаза родителей, потерявших детей

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский в программе "Успеть до полуночи" на телеканале "Беларусь 1" рассказал, как проходила спасательная операция в Турции.

"Успешно завершилась операция в Турции. Данная миссия была организована в кратчайшие сроки по поручению Президента. Люди оттуда вернулись живые, здоровые, выполнив поставленную задачу", - сказал Вадим Синявский.

Основное, на что министр обратил внимание, - тяжелейшие условия работы. "Тяжелейшая психологическая нагрузка на личностный состав, который выполнял работы по спасению и поиску людей. Самое важное, что мы, белорусы, традиционно откликнулись и фактически первыми были на месте происшествия", - подчеркнул он.

"Самое тяжелое в этой работе не физический труд и психологическое воздействие обстоятельств, которые там происходили, а видеть глаза родителей, которые потеряли своих детей. Когда они показывали фотографии пропавших детей и просили со слезами на глазах помочь им в поиске. А ребята отыскивали погибших и фактически ничего не могли сказать людям, которые потеряли этих близких. И это было самое тяжелое, наверное", - отметил глава МЧС.