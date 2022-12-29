Глава администрации Первомайского района посетил детский дом семейного типа семьи Солодких

29 декабря глава администрации Первомайского района Виталий Власевич посетил детский дом семейного типа семьи Солодких. Дом, где царит дружба, где есть понимание, поддержка, доверие, счастье, дружба, радость и успехи…

– Традиционно в преддверии Нового года, – отметил глава администрации Первомайского района Виталий Власевич, – мы посещаем дома семейного типа, где с большим удовольствием, от всего сердца поздравляем ребят с наступающим праздником. Желаем всего самого наилучшего, конечно же, успехов в учебе, здоровья, счастья, удачи, благополучия. И сегодняшний день, к счастью, не исключение. Мы посетили великолепную семью, которая проживает на территории нашего района.

Хочу поздравить всех бобруйчан с наступающим Новым годом. Пожелать, чтобы в новогоднюю ночь сказка, о которой мы мечтаем, превратилась в реальность, а новогоднее чудо, зайдя в дом, поселилось в нем и в наших сердцах навсегда. Чтобы тепло, счастье и мирное небо, которые есть в нашей любимой Беларуси, сохранились и в дальнейшем мы делали все от нас зависящее для того, чтобы наша страна процветала.

Виктор ЧАБАН, фото автора.