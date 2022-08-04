Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Бобруйский район

Сегодня с рабочим визитом в Бобруйский район прибыл Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко. В центре внимания — уборочная кампания, которая этими днями полным ходом идет в регионе.

Первым пунктом посещения стал СПК «Гигант» — одно из крупных хозяйств района, обеспечивающее 16,3% валового производства сельскохозяйственной продукции. На поле возле д. Бирча Игорь Петрович ознакомился с техническим оснащением и качеством зерна.

Как подчеркнул председатель СПК «Гигант» Василий Жук, условия для успешного завершения уборки есть. Комбайны были подготовлены вовремя, внештатных поломок ожидать не приходится. Экипажи подобраны опытные. В целом в хозяйстве ожидают, что урожай зерновых в этом году составит более 50 центнеров с гектара.

Важно сегодня не только производить, но и перерабатывать, поэтому в «Гиганте» делают ставку на комбикорма. Комбикормовый завод стал еще одним пунктом посещения Главы Администрации Президента — здесь он ознакомился с образцами продукции.

На поле возле д. Михалево-3 ОАО «Михалевская Нива», где работа кипела полным ходом, Игорь Сергеенко рассказал в беседе с журналистами о том, что, находясь в ряде хозяйств Бобруйского района и пообщавшись с руководителями, специалистами, механизаторами, можно сделать вывод, что люди настроены на продуктивную работу, готова и техника, и зерносушильные комплексы. «Важно, чтобы те задачи, которые были поставлены Главой государства на прошедшем на минувшей неделе селекторном совещании с руководителями различных уровней, в частности: подготовки техники, качественной организации процесса, дисциплины и др., выполнялись. По заверениям руководителей сельхозпредприятий Бобруйского района — все это есть», — подчеркнул Игорь Сергеенко.