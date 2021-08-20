В Бобруйске может открыться свой технопарк

Возможность открытия технопарков в Молодечно, Лиде и Бобруйске планируется рассмотреть в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Щербаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлую пятилетку особенно бурно у нас развивались технопарки, благодаря чему только выручка от продажи продукции технопарков увеличилась примерно в два раза. Мы понимаем, что это только начало, ведь несмотря на то, что мы, по сути, смогли в каждой области создать технопарк и эта сеть более-менее равномерно охватывает всю республику, это надо продолжать, потому что и в районных центрах тоже есть люди, которым интересно развиваться. Мы планируем в ближайшее время рассмотреть возможность открытия технопарков в Молодечно, Лиде и Бобруйске", - рассказал заместитель председателя комитета.

По его мнению, технопарки должны расширять спектр оказываемых услуг. "Дополнительно нужно ориентировать технопарки на то, чтобы они помогали резидентам готовить бизнес-планы, также им нужно улучшать свою материальную базу, сейчас в ряде технопарков она неплохая, но тем не менее", - подчеркнул Сергей Щербаков.

Эксперт также рассказал, что для того, чтобы помочь потенциальным резидентам с получением определенных знаний и умений и для повышения их компетенций планируется проведение соответствующих семинаров с приглашением специалистов, которые расскажут, как начать инновационный бизнес.