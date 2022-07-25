Гюнешь: в Беларуси много талантливой молодежи, а в Могилевской области сильная вокальная школа

В Беларуси много талантливой молодежи, а в Могилевской области сильная вокальная школа. Таким мнением с журналистами поделилась известная белорусская исполнительница Гюнешь во время фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу" в Горках, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я стояла у истоков этого фестиваля. Очень счастлива, что организаторы приглашали меня на "Вытокi". В прошлом году побывала практически во всех городах-участниках, в этом попала в Горки. И это замечательный город, в котором живут позитивные и счастливые люди. Здесь потрясающая атмосфера", - сказала певица.

Гюнешь поделилась своими впечатлениями о прошедшем вокальном конкурсе на "Вытоках". "Удивлена, насколько сильная могилевская вокальная школа. Сегодня я нас сцене видела молодых девушек и парней. Я услышала, насколько потрясающе и современно они поют. Я очень люблю современную музыку, и у нашей эстрады есть будущее, - подчеркнула она. - Мы с коллегами в жюри не могли определить, кому отдать первое место, но, я думаю, мы сделали все очень грамотно".

Исполнительница отметила, что в конкурсе не всегда важно, какое место занял вокалист. "Важно, чтобы они развивались и шли к своей мечте. Потому что те участники, которые были сегодня на сцене, - уже большие молодцы и таланты, потому что прошли этот огромный путь, - подчеркнула Гюнешь. - Нам очень нужны талантливые молодые исполнители, потому что за ними будущее. И если где-то или чем-то я могу помочь молодым талантливым ребятам, я всегда помогаю".