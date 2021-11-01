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COVID-19

Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к «Спутнику V» у трижды привитых

ria.ru 128 0

Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к «Спутнику V» у трижды привитых
Никаких нареканий по поводу побочных действий "Спутника V" нет даже среди тех, кто уже ревакцинировался, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Так он ответил на вопрос о том, как люди переносят вакцинацию этим препаратом, когда делают прививку в третий раз.

"Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", — подчеркнул Гинцбург.

Ранее Гинцбург сообщил агентству, что иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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