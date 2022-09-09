Гимназисты Бобруйска встретились с Геннадием Олещуком

9 сентября в гимназии №2 для учащихся 8 и 11 классов состоялась встреча с легендой спорта Беларуси Геннадием Олещуком, который сегодня работает директором специализированного учебно-спортивного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Бобруйска».

Белорусский спортсмен по тяжелой атлетике, Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, Заслуженный мастер спорта Беларуси, родился 29 июня 1975 года в Бобруйске. С 1 по 5 классы учился в гимназии № 2, а потом в средней школе №6. После окончания школы поступил в 73 училище, а потом, через несколько месяцев, в Бобруйское училище олимпийского резерва. В юном возрасте увлекался: гимнастикой, картингом, греблей, боксом, борьбой.

Геннадий Витальевич в спорте уже 40 лет, тренировался очень много, чтобы достичь таких высоких результатов. В ходе встречи спортсмен поделился с ребятами своими воспоминаниями о победах. Ребята интересовались, что чувствует спортсмен на различных дистанциях, что испытывает на старте, узнали о том, как проходили тренировки. И конечно, было очень интересно посмотреть на золотые медали чемпионата мира и Европы и бронзовую медаль Олимпийских игр 2000 года, которую он завоевал самую первую в Сиднее, Австралия.

Методист по работе с детьми УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Ирина Соколовская.