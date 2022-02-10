Гигин: измененная Конституция — это качественное обновление нашего политического строя

Измененная Конституция - это качественное обновление политического строя Республики Беларусь. Об этом на встрече депутатов Минской области в Борисове заявил декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, политолог и публицист Вадим Гигин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Внесение изменений и дополнений в Конституцию - это качественное обновление нашего политического строя. Это не просто некое ограничение полномочий Президента и создание Всебелорусского народного собрания. Необходимо сделать так, чтобы наш политический строй заработал в полную мощь. Чтобы такие "спящие" ресурсы, как профсоюзы, общественные организации, местные Советы помогали нам решать те вопросы, которые перед нами стоят. Это поможет нам обеспечить взаимопонимание между властью и обществом", - заявил Гигин.

Он добавил, что ранее этой работой пренебрегали и не уделяли ей должного внимания. По словам политолога, обновленная Конституция наладит полноценный диалог между государством и гражданами.

"У нас были серьезные проблемы. От этого формализма, от пренебрежения идеологической работой мы должны уйти. Какие задачи теперь перед нами стоят. Первая - это создание новой политической системы. Мы в ближайшее время примем закон о гражданском обществе, и общественно-политические объединения будут играть новую роль", - рассказал Вадим Гигин.

Кроме того, он отметил, что среди сторонников власти есть люди с разными политическими взглядами, которыми нужно управлять.

"Среди сторонников Александра Лукашенко есть как либерально, так и консервативно настроенные граждане. Есть среди сторонников Президента как сторонники государственного сектора экономики, так и те, кто выступает за развитие частного сектора. Для управления ими ничего лучше общественных организаций не придумано. Политические партии также стали работать по-новому. И их мнение и позицию нам придется учитывать в своей работе", - подвел итог декан факультета философии и социологии БГУ.