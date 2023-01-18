Геворгян: Беларусь может стать авангардом ментального разворота

Беларусь может стать авангардом ментального разворота, показав пример России. Такую точку зрения БЕЛТА высказала российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян.

Комментируя мнение, что русским и белорусам нужно осознать собственное я, политолог отметила, что нам надо ментально изжить "веймарский синдром". "Мы такие, какие есть, не лучше и не хуже других, у нас есть собственное лицо. У Запада свои ограничения, достоинства и недостатки. У Востока свои достоинства и недостатки. Там, где мы можем заимствовать, чтобы не изобретать велосипед, нужно заимствовать. У нас нет преград в обмене информацией друг с другом. И мне представляется, что именно Беларусь благодаря своей малости относительно России может стать авангардом вот этого ментального разворота. И, по всей видимости, должна", - сказала Каринэ Геворгян.

России, добавила политолог, это сделать гораздо труднее. Но как только появляется закоперщик, эта задача становится проще. "Это будет одна из уникальных ниш, которые Беларусь может прорубить для себя сама. И эта ниша востребована временем. Ресурсы у Беларуси наверняка для этого есть", - заключила политолог.