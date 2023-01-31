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Экономика

ГЭС Беларуси в 2022 году выработали более 370 млн кВт.ч электроэнергии

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ГЭС Беларуси в 2022 году выработали более 370 млн кВт.ч электроэнергии

ГЭС Беларуси в прошлом году выработали более 370 млн кВт.ч электроэнергии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики. Примерно столько же было выработано гидроэлектростанциями в 2021 году. Всего в Беларуси 52 гидроэлектростанции. Их установленная электрическая мощность - 96,2 МВт. Крупнейшие - Витебская и Полоцкая ГЭС. В прошлом году ими суммарно выработано 236 млн кВт.ч электроэнергии, что позволило сэкономить свыше 75 тыс. т условного топлива.

Наряду с ГЭС в Беларуси развиваются солнечная и ветроэнергетика. В целом мощность установок возобновляемых источников энергии в стране за последние девять лет выросла более чем в шесть раз - с 93 МВт до 608 МВт.

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