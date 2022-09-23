Германия впервые в истории оказалась на пороге деиндустриализации

Германия на фоне энергетического кризиса впервые в своей истории столкнулась с таким явлением, как деиндустриализация, или масштабное снижение промпроизводства. Об этом говорится в статье немецкого издания FOCUS online, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Согласно официальным данным, цены производителей в Германии в прошлом месяце поднялись на 45,8%. Подобного не происходило с 1949 года, когда в стране начали вести статистические наблюдения.

FOCUS online отмечает, что подобная ситуация свидетельствует о рекордной инфляции в Германии, а также о том, что процесс производства в стране стал чрезвычайно дорогим. Все это является признаком начала деиндустриализации в немецкой экономике.

Причиной спада промпроизводства в Германии стало резкое повышение стоимости энергоносителей. Так, за год цены на энергоресурсы поднялись на 139%. В наиболее трудном положении оказались немецкие производители, которые не могут перевести свои мощности в другие страны с более благоприятными условиями.

Издание отмечает, что подобное положение дел грозит тем, что в Германии могут исчезнуть целые отрасли экономики. В частности, может полностью остановиться производство алюминия. Из-за повышения стоимости газа и электричества многие предприятия просто не смогут существовать.

Таким образом, если рекордные цены на энергию, а также проблемы с поставками сырья сохранятся, то Германия в перспективе превратится в аграрную страну, резюмирует FOCUS online.