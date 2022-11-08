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Экономика

Германия потратит 83 млрд евро на сдерживание роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году

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Германия потратит 83 млрд евро на сдерживание роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году

Германия потратит более 83 млрд евро на сдерживание роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство "Рейтер".

В октябре парламент ФРГ поддержал план по снижению цен на газ и электроэнергию с помощью особого фонда.

Германия выделит на это 83,3 млрд евро, или 42% от основной суммы для защиты экономики, которая была одобрена ранее.

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