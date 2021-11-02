Генсек ООН: растет риск появления новых вариантов коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с преодолением отметки в 5 млн смертей от COVID-19 предупредил о растущем риске появления новых вариантов вируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сегодня обращение генсека.

"Пять миллионов смертей указывают, что нам нельзя снижать бдительность. Мы видим все новые смерти. Больницы переполнены, медики измотаны. Растет риск появления новых вариантов, которые отнимут новые жизни. Одновременно растут другие угрозы, которые позволяют коронавирусу распространяться и далее: дезинформация, скапливание вакцин в руках отдельных государств, национализм в отношении их распределения и нехватка международной солидарности", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнул Антониу Гутерриш, было бы ошибкой думать, что пандемия закончилась даже в тех местах, где уже снимаются ограничительные меры. "Мы должны добавить к вакцинации бдительность, а это среди прочего проверенные и разумные санитарные меры - масочный режим и соблюдение социальной дистанции", - сказал он.

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