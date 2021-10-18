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COVID-19

Генсек ООН: неравенство в распределении вакцин ведет к появлению новых штаммов коронавируса

belta.by 36 0

Генсек ООН: неравенство в распределении вакцин ведет к появлению новых штаммов коронавируса

енеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш считает, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приводит к появлению его новых штаммов. Об этом генсек ООН написал в своем Twitter, сообщает ТАСС.

"Неравенство в распределении вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы и продолжая экономический спад", - считает Антониу Гутерриш. По его словам, "без скоординированного и равного подхода не будет устойчивого сокращения числа случаев инфицирования ни в одной стране".

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