Генпрокурор: более 70% экстремистских преступлений совершены в интернете

Более 70% экстремистских преступлений совершены в интернете. Такую информацию на телеканале СТВ озвучил генеральный прокурор Андрей Швед.

"Только в этом году за 11 месяцев выявлено более 5 тыс. преступлений экстремистской направленности, из них 76% совершены в интернете. Большинство этих преступлений связано с событиями 2020 года и последующим периодом. Львиную долю составляют оскорбления представителей власти, клевета, дискредитация нашей республики, разжигание розни. Все, кто посягнул на конституционный строй, общественный порядок, должны предстать перед белорусским судом. Эта работа ведется", - заявил Андрей Швед.

Что касается взаимодействия с партнерами, то Андрей Швед отметил тесный контакт с Россией. "В этом году приняты положительные решения о выдаче нам 25 лиц, граждан Беларуси, которые совершили преступления экстремистской направленности. 16 человек уже выданы, остальные в ближайшее время предстанут или будут нести наказание на территории Беларуси", - добавил Андрей Швед.

Кроме того, отметил генеральный прокурор, шесть уголовных дел было направлено в Россию для привлечения их граждан. Часть этих дел уже рассмотрена. "В частности, в Казани осужден гражданин России за то, что оскорблял должностное лицо Министерства внутренних дел Беларуси. Он понес наказание в соответствии с российским законодательством. Мы направляем поручения об оказании правовой помощи и в другие государства, но там, где используют нацистскую идеологию на современном этапе для достижения своих целей и свержения законных конституционных властей в ряде государств, в том числе в нашей стране, будут делать все возможное, чтобы беглых преступников не выдавать", - подчеркнул генпрокурор. По мнению Андрея Шведа, судьба этих преступников в этих странах будет незавидной. Правительство этих государств сделает все возможное, чтобы использовать их в своих интересах.