Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса Беларуси по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича", - отметили в прокуратуре.

При этом уточняется, что причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена.

Уголовное дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.