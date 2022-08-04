Генпрокуратура: в Беларуси нет системной, связанной с организованной преступностью, коррупции

В Беларуси нет системных, связанных с организованной преступностью, коррупционных проявлений, сообщил журналистам начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игорь Грейбо, передает корреспондент БЕЛТА.

"В республике нет системных, тем более связанных с организованной преступностью, коррупционных проявлений. Имеющийся в республике комплекс законодательных, организационных и иных механизмов противодействия коррупции позволил минимизировать коррупционную преступность, которая не влияет на развитие экономических и социальных процессов. Именно по этой причине среди других государств СНГ Беларусь характеризуется как государство, наименее подверженное коррупции", - сказал Игорь Грейбо.

По мнению экспертов некоммерческой деловой ассоциации TRACE International (США), антикоррупционное законодательство Беларуси является одним из самых хорошо разработанных в мире и соответствует лучшим мировым стандартам. Беларусь занимает 12-е место.

По словам начальника управления, борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности всех правоохранительных органов, в том числе прокуратуры. Основные показатели коррупционной преступности в республике характеризуются относительной стабильностью. Ежегодно совершается около 1,5-2 тыс. преступлений этой категории, за их совершение к уголовной ответственности привлекаются около 1 тыс. человек. Удельный вес таких преступлений в их общем количестве - от 1,5% до 3%. Причем этот вид преступности является высоколатентным и его показатели в первую очередь зависят от эффективности работы правоохранительного блока.

В декабре прошлого года на республиканском координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией был разработан и в настоящее время правоохранительными органами реализуется комплекс мер по повышению эффективности противодействия коррупции. С учетом его выполнения, а также других мероприятий в первом полугодии этого года число коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 8% и увеличилось количество людей, их совершивших. Больше всего преступлений совершено в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, государственного управления, строительства, транспорта, здравоохранения и образования.

Есть факты приобретения товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости, лоббирования интересов конкретных поставщиков, получения взяток за решение вопросов по заключению и исполнению хозяйственных договоров, договоров аренды производственных и иных помещений, хищения денежных средств и имущества.

Игорь Грейбо подчеркнул, что к уголовной ответственности привлекаются как рядовые сотрудники государственных органов и организаций, так и должностные лица, занимающие ответственное положение.

По словам начальника управления, примерно половина проверок исполнения антикоррупционного законодательства - наиболее сложные, они касаются значимых сфер экономической деятельности. В ходе их проведения устанавливаются многочисленные нарушения в сфере закупок, есть факты необоснованного ограничения доступа к участию в процедурах закупок, нарушения порядка их проведения, манипулирования конкурсными документами, дачи необъективной оценки предложениям участников закупок.