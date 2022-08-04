Генпрокуратура: ущерб от коррупции за первое полугодие составил более Br9 млн

Ущерб от коррупции за первое полугодие составил более Br9 млн, сообщил журналистам начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игорь Грейбо, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ущерб от коррупционных преступлений за первое полугодие текущего года составил более Br9 млн. На имущество суммой более Br11 млн тех лиц, которые совершили данные преступления, наложен арест, что, мы предполагаем, позволит обеспечить возмещение причиненного ущерба", - сказал Игорь Грейбо.