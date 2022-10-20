Генпрокуратура предлагает создать межведомственную комиссию по вопросу геноцида населения Беларуси

Генеральная прокуратура в целях изучения и закрепления сведений, полученных в ходе расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, выработки общих подходов к их исторической оценке предложила Совету Министров создать межведомственную комиссию из числа сотрудников Национальной академии наук Беларуси, Национального архива Беларуси, а также работников надзорного ведомства. Об этом сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.

На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла 186 населенных пунктов. В ходе расследования уголовного дела прокуроры дополнительно установили более 1000 полностью либо частично уничтоженных деревень, среди которых, по предварительным данным, не менее 35 разделили судьбу Хатыни.

"Это еще раз подтверждает, что масштабы трагедии белорусского народа в годы войны более значительны, чем было известно ранее", - отметили в Генпрокуратуре.

Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать для увековечивания памяти жертв геноцида населения БССР, в том числе при реконструкции объектов учреждения "Государственный мемориальный комплекс "Хатынь"