Геннадий Давыдько: отсутствие информационной гигиены разрушает судьбу человека и страны

Геннадий Давыдько подчеркнул, что информационное пространство - понятие не территориальное. Это пространство смыслов, ценностей. И именно оно приводит человека к действиям. Спикер отметил, что сегодня общественное мнение руководит миром. А формируется оно информационными силами и теми, кто стоит за ними – заказчиками.

Поэтому общественное мнение, которое формируется СМИ - это реальная политическая сила, которая влияет на судьбы мира. И здесь люди должны соблюдать информационную гигиену, чтобы анализировать, думать и действовать не на эмоциях. Ведь те информационные технологии, которые используются для воздействия на умы людей, обходят не только преграды здравого смысла в голове и подсознании человека – они проникают в эмоциональную среду, считает Давыдько.

- И эти эмоции взрывают человека. Он идёт на площадь, он совершает поступки, которые разрушают его судьбу и судьбу его родины. И самое страшное, что человек счастлив при этом. Вот технологии так срабатывают. И человек не понимает, что эти суицидальные действия, которые он производит вопреки здравому смыслу, происходят благодаря воздействию на него этих информационных инструментов, - сказал Геннадий Давыдько.

Он подчеркнул, что практически во всех странах мира сегодня на выборах побеждает не достойнейший кандидат, а тот, чья команда выиграла информационную борьбу и войну.