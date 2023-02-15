Генеральный директор ОАО "Белшина" находится в следственном изоляторе. Об этом стало известно на совещании Президента Беларуси с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Суть претензий к руководителю предприятия в том, что он заключил контракт с российскими партнерами на продажу крупногабаритных шин ниже себестоимости. В настоящее время с российского рынка ушли западные конкуренты, и цены на эту продукцию начали расти. "Что сделал этот генеральный директор "Белшины": он заключает договор с какими-то российскими… Ну, я их жуликами называю. Иначе не назовешь. Заключает договор, что он будет только им продавать эти шины на примерно 16-20% ниже себестоимости. Такой спрос на них сегодня! Деньги бешеные платят горнодобывающие предприятия, прежде всего в России. Вези - не хочу. В убыток продает эти шины", - рассказал глава государства.

"И если (по договору) ты откажешься от продаж, как мы тебе скажем, ниже себестоимости, то будешь каждый год полмиллиона долларов платить неустойку", - добавил Александр Лукашенко.

"Какой директор может вообще в любой ситуации заключить такой договор? Какой? Это сразу - договор посмотрел - в тюрьму. Заключил. Ниже себестоимости на 20% примерно продает. А российские компании - эти жулики, которые у него купили ниже себестоимости, выше себестоимости почти на 60% перепродают товар. То есть посредник. В то время, когда в России есть свой официальный дилер, торговый дом, через который можно продавать по любой цене шины. Но в конце ты заберешь прибыль там, потому что это твой торговый дом. Он от этого отказывается именем революции и продает вот этим жуликам", - возмущенно отметил Президент.

Он напомнил, что уже не единожды давал поручение избавиться от всякого рода необоснованного посредничества. "Вы продавали и кормили этих посредников", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что согласно имеющимся сведениям, генерального директора предупреждали его же подчиненные о недопустимости и незаконности таких действий, которые несут убыток предприятию. "Его предупреждают главный бухгалтер, заместитель директора по экономике, руководитель департамента маркетинга и еще там несколько человек, - сказал Александр Лукашенко. - Генеральный директор тем, которые его предупреждали, подчиненным (по показаниям, я уже следственное дело раскрываю, позавчера ночь целую изучал его), он сказал: не подпишете, не будете делать, как я говорю, - всех уволю. Вот кадровая политика, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА), о чем я вам говорил. Вот кадровая политика директора. Вместо того, чтобы прислушаться к людям, которые его предупреждали".

"Там, где у нас момент. Я же говорил - не было бы счастья, да несчастье помогло. Санкции. Мы можем поднять экономику "Белшины" в данном случае. И налоги вернуть, и задолженность. Предприятие может получить хорошие деньги", - акцентировал внимание глава государства.

"Сейчас под следствием он говорит: слушайте, для меня эти крупногабаритные шины ничто, я даже этим не интересовался. Во-первых, вранье. А во-вторых, как так, маржинальным продуктом директор не интересуется?" - возмутился глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что ему после задержания генерального директора звонили сразу несколько руководителей высокого государственного уровня со словами о том, "какой он был хороший". "Ну так что, получается: это наш - этот отвечать не должен, а этот бчб-шник - в тюрьму его. Нет, ребята, для всех закон одинаковый и правила одинаковые. Особенно здесь!" - подчеркнул Президент.

На сайте ОАО "Белшина" указано, что должность генерального директора в настоящее время занимает Андрей Бунаков.