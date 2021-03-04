Генеральный директор «Бобруйскагромаша» Надежда Лазаревич избрана председателем организации промпредприятий в составе БСЖ

Республиканская конференция Объединенной организации предприятий Министерства промышленности Республики Беларусь Общественного объединения «Белорусский союз женщин» состоялась 1 марта в стенах Министерства промышленности. На конференции участники рассмотрели два важных вопроса: о создании Объединенной организации предприятий Министерства промышленности ОО «Белорусский союз женщин» с юридическим статусом и об определении основных приоритетных направлений деятельности организации.

Открывая заседание, министр промышленности Петр Пархомчик подчеркнул, что роли женщине в обществе и семье сегодня уделяется особое внимание, ценят в Министерстве и весомый вклад прекрасной половины человечества в реализацию непростых задач, стоящих перед отраслью. Петр Александрович также отметил, что женщин с активной гражданской позицией много. И главная задача сегодня – дать им возможность реализовать свои замыслы и инициативы.

Председатель ОО «Белорусский союз женщин» Елена Богдан подчеркнула, что БСЖ – это одна из сильнейших организаций, которая на деле доказывает, что общественное объединение может реализовывать важные и нужные проекты, решать социально значимые вопросы.

Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», член Президиума ОО «Белорусский союз женщин» Надежда Лазаревич активный организатор и участник проводимых союзом мероприятий. В своем выступлении Надежда Анатольевна акцентировала внимание на том, что ее, как генерального директора промышленного холдинга, беспокоит утрата престижа рабочих профессий у молодежи. На конференции отметили, что совместно с Министерством образования уже прорабатывается вопрос о проведении мероприятия под названием «Путь в профессию». В рамках акции успешные женщины, члены БСЖ, будут проводить встречи с учащимися старших классов, студентами, на которых расскажут о своей профессии, ее достоинствах и перспективах развития в конкретной области.

Знаковым моментом конференции стало создание Объединенной организации предприятий Министерства промышленности как ячейки ОО «Белорусский союз женщин». Единогласно председателем формирования избрали генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Надежду Анатольевну Лазаревич.