Гендиректор холдинга “Бобруйскагромаш” награждена медалью “За трудовые заслуги”

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды более чем 40 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА. Среди прочих высокой награды была удостоена генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич.

"Сегодня по поручению Президента будут вручены государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны. Каждый из вас - это воплощение профессионализма, надежности и верности служебному долгу, готовности брать на себя ответственность за принимаемые решения. Вы с честью идете по своему избранному жизненному трудовому пути и служите примером для подражания. Результаты, которых вы лично смогли добиться, ваши организации, - это гордость для нашей страны", - сказал Роман Головченко.