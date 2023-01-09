Гендиректор «Белшины»: предприятие в 2022 году работало эффективно, несмотря на санкции

ОАО "Белшина" в 2022 году работало эффективно, несмотря на санкции. Об этом заявил генеральный директор предприятия Андрей Бунаков в интервью журналу "Вестник "Белнефтехима.

"В 2022 году ОАО "Белшина" работало эффективнее, чем в 2021-м, несмотря на санкционные меры. В существующих условиях хозяйствования деятельность предприятия отличается стабильностью. Специалисты "Белшины" внесли изменения в маркетинговую стратегию с учетом действий основных конкурентов и волатильности курсов валют. В то же время на предприятии продолжается планомерная работа по снижению издержек в части оптимизации затрат", - рассказал Андрей Бунаков.

В июне прошлого года глава государства поставил перед предприятием ряд задач. "Основная - работа в области импортозамещения. Кроме того, как и другим промышленным предприятиям, "Белшине" необходимо сосредоточить усилия на диверсификации рынков сбыта и укреплять деловые контакты в первую очередь с Россией, а также с другими странами, которые идут по пути прогресса и конструктивного взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, например с Китаем. Для расширения своего присутствия в сегменте шинной продукции и наращивания объемов ее выпуска мы продолжим модернизацию производственных баз на заводах", - отметил гендиректор предприятия.

Из-за перемен на мировом рынке основной задачей для предприятия было перераспределение высвободившихся объемов реализации на традиционные рынки сбыта Беларуси и РФ. Их доля в стоимостном выражении в общем объеме продаж предприятия за 11 месяцев 2022 года составила 49,8% и 44,5% соответственно. "Самой далекой страной сбыта в 2022 году стал Афганистан. А что касается самого близкого по территориальному признаку потребителя, то это холдинг "Бобруйскагромаш", который расположен рядом с ОАО "Белшина" - через дорогу", - отметил Андрей Бунаков.

Он также рассказал о совместном проекте концерна "Белнефтехим", Министерства промышленности и ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг". ОАО "Белшина" проработает возможность увеличения производственных мощностей по выпуску цельнометаллокордных шин радиальной конструкции посадочным диаметром 57 дюймов. Они необходимы для комплектации отечественных карьерных самосвалов грузоподъемностью 240 т, а также для обеспечения внутреннего рынка РФ. "Мировой спрос на карьерную технику снова пошел в рост, и ни БЕЛАЗ, ни мы не должны упустить такую возможность", - подчеркнул гендиректор предприятия.

По его словам, обсуждается и сотрудничество с МТЗ, в частности возможность под потребность тракторного завода организовать производство резинотросовой гусеницы.

По материалам belta.by.