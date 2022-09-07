Где взять местную сезонную ягодку

Постоянная читательница купила российский арбуз. Вкусовые ощущения от ягоды «на троечку»: «Зато я слышала, что наши кировские арбузы на вкус супер. Не могли бы вы узнать, где можно их приобрести. На рынки выбираюсь редко».

В ОАО «Рассвет имени К.П. Орловского» Кировского района, как известно, уже убирают арбузы. Агроном-овощевод сельскохозяйственного предприятия Иван Федотов сообщал в СМИ, что первые 12 тонн сладких плодов уже поступили в фирменную торговую сеть. Бахчевые отечественного производства можно найти в Бобруйске, Кировске и Могилеве. Несмотря на капризы погоды в этом году (много влаги, но мало света и тепла), арбузы все-таки созрели. В среднем вес одного плода составляет 6-7 кг, некоторые экземпляры доходят до 10. Их мякоть чуть светлее, чем в прошлом году, однако все так же отличается сочностью и сладостью. Еще одна отличительная особенность рассветовской ягоды – тонкая кожура.

Уборка проводится раз в 1-2 дня по мере созревания плодов. Как и прежде, собирают арбузы вручную. Если не вмешается погода, аграрии планируют собрать урожай не хуже прошлогоднего. В «Рассвете» выращивают арбузы уже третий год и результатами такого смелого в белорусских условиях сельскохозяйственного эксперимента довольны. Так, в первый год собрали порядка 64 тонн бахчевых при урожайности 123 ц/га, во второй – более 100 т при 200 ц/га. Весной этого года сладкую ягоду высадили снова – 30 тыс. саженцев разместились на площади 5 га.

ОАО «Рассвет имени К.П. Орловского» – крупнейшее в области предприятие АПК и единственное в регионе хозяйство, которое выращивает арбузы в промышленных масштабах. Созревшие в прошлом году бахчевые поступили на внутренний рынок Беларуси. Их можно было найти в розничной сети Бобруйска, Могилева, Кировского района и даже Минска. Не теряя времени, мы отправились на центральный рынок под купол. Там и нашли торговый прилавок с табличкой «АПК». Ягодку брали наравне с аналогичным товаром из Дагестана, Астрахани и Узбекистана. Цена нашей — 85 копеек за кило.

Сезон сбора урожая кавунов в нашей стране в самом разгаре. Крупнейшее их производство сосредоточено в ОАО «Радостовский» Дрогичинского района, КФХ «Бахча Гринько» Гомельского района, КФХ «ДжерАгро» Мостовского района, ОАО «Рассвет имени К.П. Орловского» Кировского района и «Тепличный комбинат «Берестье» Брестского района. Сегодня в Беларуси возделывается около 40 сортов арбуза. Даже местные фермеры и дачники экспериментируют, разводя бахчу в своих огородах.