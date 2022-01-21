Где в Бобруйске принимают документы по выдвижению представителей в составы Ленинской и Первомайской районных комиссий по референдуму
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СОСТАВЫ ЛЕНИНСКОЙ И ПЕРВОМАЙСКОЙ РАЙОННЫХ В г. БОБРУЙСКЕ КОМИССИЙ ПО РЕФЕРЕНДУМУ
осуществляется
с 20.01.2022 по 22.01.2022
в здании Бобруйского городского исполнительного комитета каб. 413
(пл. Ленина, 1)
режим работы с 8.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00
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