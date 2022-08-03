Где в Бобруйске отдать ребенка на часок

Иногда родителям нужно оставить ребенка всего на пару часиков, а не с кем. Читатель Анна Семеновна, которая живет в районе 50-­летия ВЛКСМ, считает, что нянечка ей не по карману (ребенку скоро исполнится два года), а хотелось бы запланировать поход к стоматологу: «С собой взять не могу, муж работает… Просто беда». К счастью, поблизости есть детский сад №69, который принимает детей всего на несколько часов бесплатно. Группа кратковременного пребывания детей от 1,6 до 7 лет работает с 9.00 до 12.00 по будням.

По словам заведующего дошкольным учреждением образования Елизаветы Костко, для ребенка и родителей такая группа будет хорошей пробой для дальнейшей адаптации к дошкольному учреждению.

– Для вашего малыша подберут группу, соответствующую его возрасту, – говорит Елизавета Юрьевна, – где воспитатель дошкольного образования будет включать его во все виды деятельности (специально организованная деятельность (занятия), нерегламентированная деятельность (прогулка, беседы, игры, чтение художественной литературы)). Ребенок с пользой проведет время. Будем откровенны, что это хороший вариант бесплатной «няни». Если по каким-то причинам малыш еще не посещает детский сад, это отличная возможность попробовать.

Обращаем внимание, что временная группа будет бесплатной, следовательно, без организации питания детей.

Для оформления необходимы:

– направление администрации Первомайского района (служба «одно окно»);

– медицинская справка о состоянии здоровья;

– заявление на имя руководителя учреждения дошкольного образования.

Все вопросы можно задать по телефону: 8(0225) 78-60-25.