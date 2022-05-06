Где в Бобруйске ограничат движение транспорта 9 мая

В связи с проведением в городе Бобруйске праздничных мероприятий посвящённых 77 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной Войне, 9 мая будет ограничено движение транспорта на следующих улицах:
с 7 до 21 часа:
- улица Комсомольская: от улицы Советской, до улицы Чонгарской;
- улица Московская: от улицы Советской, до улицы Чонгарской;
-улица Социалистическая: от улицы К.Либнехта, до улицы Московской.
С 7 до 13 часов:
- улица Интернациональная: от улицы Октябрьской, до улицы Социалистической;
-улица Социалистическая: от улицы Московской, до улицы Минской;
- улица Минская: от улицы Социалистической, до улицы Октябрьской;
- улица Пушкина: от улицы Минской, до улицы Пролетарской;
- улица Пролетарская: от улицы Пушкина, до улицы Октябрьской;
-улица Октябрьская от улицы Пролетарской до улицы Интернациональной.
С 9 до 11 часов и с 14 до 16 часов будет ограничено движение транспорта по улице Минской, в том числе и для общественного транспорта.
Из-за высокой интенсивности движения, во избежание возникновения пробок на дорогах города, к местам проведения праздничных мероприятий Госавтоинспекция г. Бобруйска рекомендует заранее продумать свой маршрут движения.
ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома