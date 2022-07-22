Где в Бобруйске можно купаться, а где нельзя? Напоминаем!

Местами массового отдыха граждан у воды на территории города Бобруйска на 2022 год определены:
- городской пляж №1 «Центральный»,
- пляж санатория им. В.И.Ленина,
- городской пляж № 2 в микрорайоне «Приберезинский» (ранее мкр-н № 6),
- пляж озера СОК «Шинник»,
- место отдыха у воды в районе Форштадт, без права купания.
Перечень мест, запрещенных для купания граждан в городе Бобруйске:
- озеро «Шаманка» в районе улицы Интернациональной,
- карьеры в районе «Форштадт» (между улицей Кирова и улицей Озёрной),
- озеро «пос. 1-е Мая»,
- озеро «Винницкое» (левый берег реки Березина) Титовка в районе «Зеленка»,
- озеро «Глубокое» (левый берег реки Березина в районе моста по проспекту Георгиевскому),
- озеро «Шостакова» (ниже спасательной станции № 3 в районе «Форштадт»),
- озеро «Кривое» (левый берег реки Березина напротив улицы Набережной в районе «Форштадт),
- река Березина, за исключением мест, разрешенных для купания,
- озеро в районе открытого акционерного общества «Красный пищевик», улица Кима, улица Доватора,
- участок акватории реки Березина в районе пересечения улицы Обводной и переулка Переездного,
- карьер в районе потребительского гаражного-строительного кооператива № 10,
- озеро в районе улицы Ревинского,
- карьеры в районе улицы Семёнова.
- обводные карьеры,
- пруды-копани,
- копанка в районе городского парка культуры и отдыха.