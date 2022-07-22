Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ОбществоПрофилактика

Где в Бобруйске можно купаться, а где нельзя? Напоминаем!

15 0

Где в Бобруйске можно купаться, а где нельзя? Напоминаем!

Местами массового отдыха граждан у воды на территории города Бобруйска на 2022 год определены:

  • городской пляж №1 «Центральный»,
  • пляж санатория им. В.И.Ленина,
  • городской пляж № 2 в микрорайоне «Приберезинский» (ранее мкр-н № 6),
  • пляж озера СОК «Шинник»,
  • место отдыха у воды в районе Форштадт, без права купания.

Перечень мест, запрещенных для купания граждан в городе Бобруйске:

  • озеро «Шаманка» в районе улицы Интернациональной,
  • карьеры в районе «Форштадт» (между улицей Кирова и улицей Озёрной),
  • озеро «пос. 1-е Мая»,
  • озеро «Винницкое» (левый берег реки Березина) Титовка в районе «Зеленка»,
  • озеро «Глубокое» (левый берег реки Березина в районе моста по проспекту Георгиевскому),
  • озеро «Шостакова» (ниже спасательной станции № 3 в районе «Форштадт»),
  • озеро «Кривое» (левый берег реки Березина напротив улицы Набережной в районе «Форштадт),
  • река Березина, за исключением мест, разрешенных для купания,
  • озеро в районе открытого акционерного общества «Красный пищевик», улица Кима, улица Доватора,
  • участок акватории реки Березина в районе пересечения улицы Обводной и переулка Переездного,
  • карьер в районе потребительского гаражного-строительного кооператива № 10,
  • озеро в районе улицы Ревинского,
  • карьеры в районе улицы Семёнова.
  • обводные карьеры,
  • пруды-копани,
  • копанка в районе городского парка культуры и отдыха.
Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »