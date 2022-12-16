Где в Бобруйске фиксируют скорость мобильные датчики 16 декабря
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с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минская, в р-не д.130а, скоростные ограничения 60 км/ч;
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