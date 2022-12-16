Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Где в Бобруйске фиксируют скорость мобильные датчики 16 декабря

3 0

Где в Бобруйске фиксируют скорость мобильные датчики 16 декабря

с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минская, в р-не д.130а, скоростные ограничения 60 км/ч;

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿