Где с 23 августа будут работать мобильные датчики контроля скорости

23 августа

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-93 (Кировский район), км 73+500, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 9:00 до 18:00 - а/д Р-72 (Осиповичи) км 1+600, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - Могилев, ул.Гришина, в районе ОАО «Моготекс», скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Могилевский район), км 228+700, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 7:00 до 16:00 - г.Могилев, ул.Якубоского, в районе дома 37, скоростные ограничения 60 км/ч.

24 августа

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Димитрова, в районе дома 45, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 9:00 до 18:00 - а/д Р-43 (Глуша Бобруйский район), км 261+100, скоростные ограничения 50 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Могилевский район), км 17+900, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в районе дома 62, скоростные ограничения 60 км/ч;

7:00 до 16:00 - г.Могилев, улица Гришина, в районе дома 90, скоростные ограничения 60 км/ч.

25 августа

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Пушкинский, в районе дома 7, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 9:00 до 18:00 - а/д Р-72 (Осиповичи) км 1+600, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00- 19:00 - а/д М-8 (Шкловский р-н), км 215+700, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Димитрова, в районе дома 19Б, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 16:00 - г.Могилев, ул.Шмидта, в районе дома 90, скоростные ограничения 60 км/ч.

26 августа

с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минское шоссе, в районе поворота на санаторий «Шинник», скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-93 (Могилевский район), км 26+700, скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 7:00 до 16:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в районе дома 37, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Чериковский район), км 75+300, скоростные ограничения 70 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Минское шоссе, в районе дома 31, скоростные ограничения 60 км/ч.

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