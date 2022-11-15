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Где родился 8-миллиардный житель Земли и кто он?

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Где родился 8-миллиардный житель Земли и кто он?

В Армении в Мартунинском роддоме Гегаркуникской области родился 8-миллиардный житель планеты Земля, девочка по имени Арпи. Такую информацию опубликовал Детский фонд ООО (ЮНИСЕФ).

Как рассказал директор Мартунинского роддома Артур Ованнисян, новорожденная Арпи родилась весом 2,9 кг и ростом 49 см. Ее родители Карен Закарян и Ани Кочарян живут в селе Цовинар Гегаркуникской области. Папа работает за границей, а мама - домохозяйка. Арпи - третий и долгожданный ребенок в этой семье. Первые двое детей - мальчики.

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